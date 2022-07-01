Житель Ровенской области продавал автомобили, предназначенные для ВСУ

В Ровенской области задержан мужчина, который продавал автомобили, которые были задекларированы как гуманитарная помощь и предназначены для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

Установлено, что 45-летний житель Костополя, имея доступ к транспортным средствам, ввезенным в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ, продавал их на станции техобслуживания, где работал мастером. Объявление о продаже автомобилей размещало на одном из местных сайтов.

Во время личного досмотра у задержанного полицейские изъяли 21 600 долларов, полученных за четыре автомобиля, и мобильный телефон.

Во время обыска дома и на месте работы задержанного полиция изъяла еще два внедорожника, задекларированных как гуманитарную помощь, а также деньги и документы, подтверждающие незаконную деятельность.