В Киеве задержали женщину, которая привезла из Колумбии партию кокаина

В Киеве полиция задержала 28-летнюю жительницу Запорожья, у которой изъяли кокаин стоимостью более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью.

Женщина приехала в столицу в поисках покупателя на партию кокаина. «Товар» предлагала как оптовой партией, так и по частям. Во время осмотра задержанной полицейские обнаружили расфасованный кокаин. Кроме того, у нее изъяты весы, фасовочные материалы и специальный химический растворитель, используемый наркодилерами для увеличения количества кокаина.

Задержанная рассказала, что наркотик привезла из Колумбии, где находилась в личных делах. Покупателей подыскивала через Интернет. Все это время она жила в разных хостелах, где расфасовывала «товар» на дозы. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.