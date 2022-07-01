В Киеве разоблачили схему хищения защитного снаряжения для украинских воинов более чем на ₴8 миллионов

В украинской столице была ликвидирована схема незаконной продажи защитного снаряжения, ввозимого из-за границы как гуманитарная помощь для бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщает СБУ

Организаторы сделки пытались нелегально реализовать почти 2 тысяч пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 миллионов гривен.

Кроме того, у злоумышленников изъято 120 тысяч подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

По данным следствия, противоправную деятельность организовали руководитель специализированной сети магазинов по продажам военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.

«Участники схемы завезли в Украину и провели таможенное оформление оптовой партии защитного снаряжения якобы для нужд одного из подразделений Национальной гвардии. После этого они отгружали продукцию на собственные склады и незаконно продавали ее через подконтрольную торговую сеть», - добавили в сообщении.

В рамках уголовного производства, в офисных и складских помещениях злоумышленников проведены обыски. Изъятое военное снаряжение будет передано украинским защитникам.

Обоим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.