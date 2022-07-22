Жителя Ровенщины задержали за продажу внедорожников для ВСУ

Житель Костополя задержан за незаконную схему продажи автомобилей, которые заезжали на территорию Украины как гуманитарная помощь для ВСУ.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Установлены факты продаж четырех внедорожников.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фигурант сообщен о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (часть 3 статьи 201-2 УК Украины).
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств совершения преступления и причастность к нему других лиц.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ НП в Ровенской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в области.