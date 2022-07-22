Жителя Ровенщины задержали за продажу внедорожников для ВСУ

Житель Костополя задержан за незаконную схему продажи автомобилей, которые заезжали на территорию Украины как гуманитарная помощь для ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Установлены факты продаж четырех внедорожников.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигурант сообщен о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (часть 3 статьи 201-2 УК Украины).

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств совершения преступления и причастность к нему других лиц.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ НП в Ровенской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в области.