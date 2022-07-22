Наркоторговца из Первомайска приговорили к 9,5 годам тюрьмы

52-летнего жителя города Первомайск приговорили к 9 годам 6 месяцам заключения с конфискацией всего надлежащего имущества за серию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (части 2 стати 307 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В судебном заседании доказано, что мужчина в течение апреля-июня 2019 систематически осуществлял сбыт каннабиса, с целью получения прибыли.

В ходе расследования уголовного производства задокументировано 4 эпизода его противоправной деятельности. Злоумышленник был разоблачен сотрудниками полиции при очередной попытке сбыть наркотики.

В пресс-службе отметили, что при вынесении приговора суд учел, что мужчина вину в совершенном преступлении не признал, ранее неоднократно судимый, а также имеет отрицательную характеристику по месту жительства.

Напомним, как в Южноукраинске серийного вора приговорили к 6,5 годам тюрьмы.