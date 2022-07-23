В Хмельницкой области задержали врача, которая выписывала уклонистам фиктивные справки

В Хмельницкой области полиция задержала врач медицинского центра, которая за взятки делала документы для выезда призывников за границу.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Согласно «схеме» подлежащие мобилизации мужчины за сумму от 500 до 1 тысячи долларов США могли получить фиктивные документы для беспрепятственного выезда за границу, как воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Врач был задержан после получения 400 долларов США – части от оговоренной суммы. Ранее полицейские задокументировали факт неправомерного получения аналогичной суммы. Также были проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемой. Уголовное производство расследуется по части 3 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.