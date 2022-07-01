В Николаеве полиция задержала продавца, который угрожал «кадыровцами» – он извинился на камеру

Николаевские полицейские проводят следственные мероприятия с мужчиной по факту угрозы убийством и оправдания вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Напомним, событие произошло на рынке в микрорайоне Лески. Уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и угрожал одной из женщин, снявшей его на камеру.
Полицейские установили личность мужчины. Действия фигуранта квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников») и статье 129 («Угроза убийством»). Санкции статей предусматривают до трех лет заключения. Подозреваемый на камеру извинился за свой поступок:
– У меня был скандал с женщиной. Я очень извиняюсь перед ней за оскорбительный момент и за то, что я угрожал «кадыровцами». Это от злости, просто накипело, был сильно злой. Я этого не хочу. Я против россии, я против «кадыровцев» и всех остальных. Я гражданин Армении и живу 30 лет в Украине. Извиняюсь за все, что было. Больше так не будет повторяться.