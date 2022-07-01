В Николаеве полиция задержала продавца, который угрожал «кадыровцами» – он извинился на камеру

Николаевские полицейские проводят следственные мероприятия с мужчиной по факту угрозы убийством и оправдания вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, событие произошло на рынке в микрорайоне Лески. Уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и угрожал одной из женщин, снявшей его на камеру.

Полицейские установили личность мужчины. Действия фигуранта квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников») и статье 129 («Угроза убийством»). Санкции статей предусматривают до трех лет заключения. Подозреваемый на камеру извинился за свой поступок: