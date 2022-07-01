Погоревшая на краже жительница Николаевщины хотела откупиться от ответственности – теперь ей грозит еще одна судимость

В Вознесенском районе следователи сообщили о подозрении женщине за подкуп полицейского.
Об этом сообщили в Вознесенском районном отделе полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Жительница Доманёвки пыталась договориться со следователем, предложив ему 2000 гривен, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение кражи.
Разоблачили 39-летнюю женщину во время предоставления сотруднику отделения полиции № 2 Вознесенского райуправления части неправомерной выгоды в сумме 1000 гривен.
Денежные средства в ходе следственно-розыскных действий изъяли.
Фигурантке сообщили о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
За подкуп должностного лица, занимающего ответственное положение, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет Вознесенская окружная прокуратура.
Напомним, как в Николаеве за подкуп полицейского задержали гражданку рф, которую подозревают в мошенничестве.