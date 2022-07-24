СБУ задержали в Киеве хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их рф

Сотрудники кибердепартамента Службы безопасности Украины задержали в Киеве хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его через электронные почты банков и предприятий и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам», – говорится в сообщении.

Эти сведения хакер «сливал» в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории россии представители российских спецслужб.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны.