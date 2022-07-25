Оккупанты возобновили электроснабжение порта в Мариуполе и вывозят краденное украинское зерно

Российские военные вывозят украинское зерно в россию через Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в порту Мариуполя возобновили электроснабжение. Сейчас оккупанты проводят подготовку к перевалке зерна.

Как отметил Андрющенко, в Мариуполе 24 июля зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Грузовики въехали в город из Донецкого направления.

«Государственное мародерство россии после небольшой паузы возобновлено», – заявил советник мэра Мариуполя.

Ранее сообщалось, что россия отправляет корабли с краденым украинским зерном из Севастополя в Новороссийск.