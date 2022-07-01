В Киеве задержали российского агента, который собирал информацию про ВСУ и ТРО

Служба безопасности Украины задержала очередного агента спецслужб рф, который собирал данные про военных тероборону.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, российским информатором оказался 41-летний житель столицы. Он получал задачи от гражданки россии, которая находится на временно оккупированных территориях Украины как военная корреспондентка «Первого канала».

«С апреля 2022 года злоумышленник регулярно передавал ей информацию для разведывательных подразделений российских оккупационных войск. Для конспирации агент использовал различные номера мобильной связи и вел переписку исключительно в мессенджерах. Чтобы идентифицировать друг друга в сети, «абоненты» применяли условные слова-пароли», - добавили пресс-службе.

В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон и компьютерную технику, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения). Расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Киеве задержали хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их рф.