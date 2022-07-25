Жителя Николаевщины отправили в тюрьму на 5,5 лет за 12 краж в домовладениях во время войны

39-летний житель Первомайска приговорен к 5 годам 6 месяцам заключения за серию преступлений против собственности в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В судебном заседании доказано, что мужчина в течение декабря-марта этого года систематически похищал имущество из домов и хозяйственных помещений жителей города Первомайск и пгт Подгородная Первомайской территориальной громады. Злоумышленник специализировался на воровстве мобильных телефонов, телевизоров, электроинструментов и электрооборудования.

В ходе расследования установлено 12 эпизодов его преступной деятельности.

Мужчина неоднократно судим за совершение аналогичных правонарушений.

При вынесении приговора по части 2,3,4 статьи 185 УК Украины суд учел, что мужчина полностью признал свою вину, активно способствовал следствию и частично вернул владельцам похищенное имущество.

Осужденный находится под стражей.

Напомним, как мародера, который вынес из АЗС в Николаевской области ₴90 тысяч, приговорили к пяти годам заключения.