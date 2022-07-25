В Ровно водитель пытался скрыться от полицейских и повредил пять автомобилей

В Ровенской области более 35 километров водитель автомобиля Skoda скрывался от полицейских. За это время водитель пять раз проигнорировал требование полицейских остановиться.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

На спецлинию 102 около 10 утра поступило сообщение от жительницы села Буща, что малознакомый мужчина приехал в ее хозяйство и угрожал ночью сжечь дом. Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Когда же по вызову прибыл экипаж полиции, правонарушитель уже скрылся. Женщина сообщила, что он передвигается на автомобиле Skoda Octavia.

Через несколько минут указанный автомобиль полицейские обнаружили в селе Озерко. На остановку транспортного средства были нацелены все экипажи патрульной милиции. При попытке заблокировать движение легкового автомобиля в Ровно его вождь сначала допустил боковое столкновение со служебным авто Renault Duster, а затем, не останавливаясь – с Mitsubishi Outlander. Продолжая движение, водитель легковушки допустил лобовое столкновение с полицейским авто Skoda Rapid, водителю которого удалось остановить нарушителя. В результате ДТП пострадал 27-летний старший сержант полиции.

Задержанный водитель был трезв, он не смог объяснить, почему так дерзко себя вел. В то же время соседи рассказывают, что неадекватное его поведение заметили после автопроисшествия, в которое мужчина попал, будучи за границей. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, в рамках уголовного производства будут назначаться экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.