Николаевец напал на знакомого с ножом – потерпевший умер в больнице

В Николаеве полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.
24 июля около 17:40 в отделение полиции № 3 Николаевского районного управления поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.
На месте происшествия полицейские выяснили, что между потерпевшим и его 47-летним знакомым возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом.
Нож изъяли и направили на экспертное исследование.
Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи по согласованию с прокуратурой объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), наказываемое лишением свободы на срок до пятнадцати лет.
В ближайшее время суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, как в Одессе задержали супругов из Николаевщины, которые убили и расчленили мужчину.