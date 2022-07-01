Николаевец напал на знакомого с ножом – потерпевший умер в больнице

В Николаеве полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

24 июля около 17:40 в отделение полиции № 3 Николаевского районного управления поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

На месте происшествия полицейские выяснили, что между потерпевшим и его 47-летним знакомым возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом.

Нож изъяли и направили на экспертное исследование.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи по согласованию с прокуратурой объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), наказываемое лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

В ближайшее время суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как в Одессе задержали супругов из Николаевщины, которые убили и расчленили мужчину.