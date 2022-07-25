Жительницу Очакова будут судить за поддержку рф и выступления против Украины

В суд направили обвинительный акт в отношении 67-летней жительницы города Очакова по факту распространения материалов, содержащих оправдания, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (части 2 статьи -2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемая через социальную сеть «Одноклассники» распространяла оправдывающие материалы, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, временной оккупации части территории Украины, тем самым пропагандировала действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

За указанное уголовное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как СБУ задержала агента рф, который «сливал» информацию для дальнейших обстрелов Житомирщины.