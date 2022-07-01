Киберполиция обнаружила в Киеве аферистов, которые «продавали» несуществующую военную амуницию

В Киеве обнаружили мошенников, которые выманивали средства под предлогом продажи военной амуниции.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции НПУ.

Организатор, 19-летний житель Киева, привлек к противоправной деятельности троих своих приятелей. Мужчины размещали на канале в мессенджере объявления о продаже военной амуниции, в том числе бронежилетов и касок.

От покупателей злоумышленники требовали полной оплаты на банковские карты, а после получения денег – исчезали.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает 150 тысяч гривен.

По местам жительства злоумышленников правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Организатор преступной схемы объявлен о подозрении, решается вопрос об объявлении подозрения его сообщникам.