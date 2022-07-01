Возле Николаева неизвестные подожгли лесное урочище

Из-за поджога ночью 26 июля занялся хвойный настил на территории ГП «Николаевское лесное хозяйство» Мешково-Погореловского лесного урочища Николаевского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

Об огневом случае в лесном урочище в Службу спасения известили в 02:14 26 июля. Пожар 250 квадратных метров ликвидирован пожарными 4-й государственной пожарно-спасательной части в 04:13.

Очередные караулы 12-й и 20-й ГПСЧ, а также пожарные местной пожарной охраны Щербани потушили два пожара пожнивных остатков и сухой травы площадью 4,5 и 2 гектара соответственно. Возгорание зафиксировано за пределами населенных пунктов села Григоровское Бугской ТГ Вознесенского района и села Новополтавка Вольнозапорожской ТГ Баштанского района, повлекло возгорание в обоих случаях поджог.

Также зарегистрировано пять пожаров в экосистемах области. Горели сухая трава, мусор и кустарники на открытых территориях Николаевского (Веснянская, Черноморская, Ольшанская ТГ), Первомайского (Благодатненская ТГ) районах и в Первомайске. Общая площадь, прошедшая огонь, составила более 12,5 гектара. Причинами возникновения пожаров служило неосторожное обращение с огнем. Для подвоза воды привлекались трактор с бочкой Черноморской ТГ и МАЗ-500 АП «Благодатненский птицепром».

Напомним, что на Прикарпатье из-за поджога сухой травы погибли три человека.