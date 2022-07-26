Жителя Николаевщины будут судить за систематическое домашнее насилие

В суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Арбузинской территориальной громады по факту домашнего насилия в отношении своей сожительницы (статьи 126-1 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина систематически совершал домашнее насилие над своей 23-летней сожительницей, а именно оскорблял ее, высказывался к ней нецензурной бранью, угрожал и унижал, что привело к психологическим страданиям женщины, сопровождавшихся изменениями в психоэмоциональном состоянии, накоплении эмоциональных переживаний, униженного достоинства.

Отмечается, что правонарушитель ранее совершения домашнего насилия уже был привлечен судом к административной ответственности по части 1 и части 2 статьи 173-2 КУоАП, однако, он продолжал совершать свои противоправные действия.

За указанное уголовное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.