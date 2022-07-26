ГБР задержало бывшего правоохранителя, который за $20 тысяч «продавал» должность в Госбюро

Сотрудники ГБР задержали очередного «дельца», обещавшего за 20 тысяч долларов США договориться о трудоустройстве в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший правоохранитель предложил свои услуги посредника человеку, который планировал подать документы на конкурс в ГБР и хотел получить наставления у опытного человека. За 20 тысяч долларов США экс-правоохранитель пообещал повлиять на руководителей Государственного бюро расследований во время принятия решения по результатам конкурса на занятие вакантных должностей в ГБР.

Предварительная квалификация уголовного правонарушения: злоупотребление влиянием (часть 3 статьи 369-2 УК Украины).

Санкция пола предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, как руководство партии «Наш край» задержали за «продажу» за $2,5 миллиона «проходного» места в Раду.