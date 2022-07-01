При выходе из почты полиция задержала николаевца с наркотиками – он надеялся перепродать вещество по «закладкам»

В Николаеве полиция возле почтового отделения задержала 27-летнего «закладчика» наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

По словам мужчины, при себе у него был психотроп «Альфа PVP», который заказал у интернет-магазина и в дальнейшем намеревался распространять через «закладки».

Во время проведения экспресс-теста криминалист установил, что указанное вещество является психотропным.

Стоимость изъятой у николаевца партии наркосредств составляет более 55 тысяч гривен.

Во время обыска в домовладении фигуранта изъяли электронные весы, изоляционные ленты и зип-пакеты.

Продолжается расследование уголовного производства по признакам части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Напомним, как жителя Николаевщины задержали на улице с чемоданом каннабиса на ₴3 миллиона.