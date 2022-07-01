СБУ разоблачили на взятке своего же сотрудника – он требовал 60 тысяч долларов от фигуранта одного из криминальных дел

Сотрудники Службы безопасности Украины, совместно с НАБУ и САП, разоблачили на взятке своего же сотрудника.

Об этом сообщили в СБУ.

Сообщается, что сотрудник требовал неправомерной выгоды от фигуранта одного из уголовных производств. Обещал «содействие» в возвращении техники, изъятой в рамках расследования. Кроме того, уверял, что предпринимателю никто не будет препятствовать ведению бизнеса в будущем.

Свои «услуги» оценил в 60 тысяч долларов США. Его задержали с поличным в момент передачи всей суммы взятки.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении.

«СБУ прилагает все усилия, чтобы очистить Службу от деструктивных элементов и предателей - таким лицам не место в рядах украинской спецслужбы! Курс очистки Службы продолжается», - пишут в ведомстве.

Напомним, задержанный в Николаеве командир автопарка оказался экс-подчиненным Герсака – два года назад его также поймали на взятке