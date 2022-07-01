Жителю Николаевщины по сделке дали год условно за отправку фото с положением десантного корабля «Юрий Олефиренко»

Суд назначил год испытательного срока для жителя Николаевщины, который отправил через месенджеh фотографии с положением среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.
Мужчина 4 мая сфотографировал СДК в акватории Днепро-Бугского лимана. При помощи Viber он отправил это фото двум абонентам.
Как сообщали в прокуратуре, один из получателей фото находился в Херсоне, второй – за пределами страны.
По информации Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, указанные фото дают возможность идентифицировать на местности корабль и установить его боевое снаряжение, поэтому такие действия являются распространением информации о расположении частей Вооруженных Сил Украины.
Его действия квалифицировали по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
Обвиняемый Владимир Ч. Заключил с прокурором Козыревым соглашение о признании виновности, в котором и оговорили меру наказания – пять лет лишения свободы с одновременным назначением одного года испытательного срока вместо тюрьмы.
В итоге судья утвердила это соглашение, назначив обвиняемому оговоренное сторонами наказание.
Напомним, как украинский средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» 3 июня избежал массированного артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов. 23 июня Президент наградил почетным знаком «За мужество и отвагу» Очаковский дивизион ВМС и десантный корабль «Юрий Олефиренко».