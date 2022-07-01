Жителю Николаевщины по сделке дали год условно за отправку фото с положением десантного корабля «Юрий Олефиренко»

Суд назначил год испытательного срока для жителя Николаевщины, который отправил через месенджеh фотографии с положением среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Мужчина 4 мая сфотографировал СДК в акватории Днепро-Бугского лимана. При помощи Viber он отправил это фото двум абонентам.

Как сообщали в прокуратуре, один из получателей фото находился в Херсоне, второй – за пределами страны.

По информации Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, указанные фото дают возможность идентифицировать на местности корабль и установить его боевое снаряжение, поэтому такие действия являются распространением информации о расположении частей Вооруженных Сил Украины.

Его действия квалифицировали по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Обвиняемый Владимир Ч. Заключил с прокурором Козыревым соглашение о признании виновности, в котором и оговорили меру наказания – пять лет лишения свободы с одновременным назначением одного года испытательного срока вместо тюрьмы.

В итоге судья утвердила это соглашение, назначив обвиняемому оговоренное сторонами наказание.

Напомним, как украинский средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» 3 июня избежал массированного артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов. 23 июня Президент наградил почетным знаком «За мужество и отвагу» Очаковский дивизион ВМС и десантный корабль «Юрий Олефиренко».