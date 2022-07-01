Range Rover, Audi Q5, ювелирные изделия: На Тернопольщине будут судить псевдоволнтеров, которые на личные нужны потратили 2 миллиона пожертвований для ВСУ

В суд направили обвинительный акт в отношении двух псевдоволонтеров и жены одного из них по факту использования благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (части 3 статьи 201-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности на общую сумму около 2 миллионов гривен.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следственные полиции.

Напомним, что ранее в Днепре волонтера задержали за попытку продать за полмиллиона гривен бронежилеты, которые планировалось бесплатно передать ВСУ.