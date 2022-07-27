Рыбохранный патруль виявил мужчину, который превысил дневную норму отлова раков – ущерб оценили в ₴170 тысяч

Николаевский рыбоохранный патруль 26 июля выявил мужчину, который в акватории реки Южный Буг, близ села Сапетня Николаевского района, добывал раков ручным способом с превышением суточной нормы отлова.

Об этом говорится в сообщении патруля в Facebook.

Таким образом, нарушителю удалось добыть 80 экземпляров рака общим весом в 1,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет - 166 тысяч 600 гривен.

Незаконно извлеченные водные биоресурсы изъяты до решения суда. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по признаку ч. 4 ст. 85 КУоАП. Он превысил дневную норму отлова раков, которая составляет 30 особей.

Напоминаем, что за отлов раков с нарушением действующего законодательства может наступить как административная ответственность (штраф от 170 до 680 грн), так и уголовная (от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы сроком до трех лет).

Кроме штрафа, нарушитель должен оплатить нанесенный ущерб. Так, размер компенсации за один незаконно добытый рак составляет 3 332 грн.