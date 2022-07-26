СБУ обезвредила российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Донецкой железной дороге

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые собирали разведданные по отношению к позициям украинских войск, а также корректировали артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом руководительницу одной из местных станций «Укрзалізниці». Она «сливала» агрессорам закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории области.

Другого российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Предатель передавал агрессорам информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе.

Еще два вражеских информатора задержаны на сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала очередного агента спецслужб рф, который собирал данные про военных тероборону.