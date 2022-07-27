На Ровенщине задержали информатора, который «сливал» данные о ВСУ белорусам

Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области вражеского информатора, который передавал данные о Вооруженных силах Украины белорусским правоохранителям.

Злоумышленник «сливал» информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.

Отмечается, что белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

«Информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью. Проверяется информация о других «визитах» мужчины во вражеских правоохранителей и спецслужб», - сообщили в СБУ.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст.114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.