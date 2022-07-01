Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников «русского мира» в Украине: «Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству».
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В издании даются подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям.
Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: «прорвавшиеся в Киев селяне формируют новую реальность») с соответствующим набором терминологии: «киевская хунта», «марионеточное правительство», «нацики» и подобное.
Что касается «практических советов», то они полностью копируют классические принципы советской бюрократии:
- давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете;
- увеличивайте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;
- пишите как можно больше запросов в разные инстанции;
- используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо.
Как известно, в Украине за коллаборационизм предусмотрено наказание, начиная от исправительных работ, заканчивая лишением свободы сроком до 15 лет.