Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников «русского мира» в Украине: «Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В издании даются подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям.

Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: «прорвавшиеся в Киев селяне формируют новую реальность») с соответствующим набором терминологии: «киевская хунта», «марионеточное правительство», «нацики» и подобное.

Что касается «практических советов», то они полностью копируют классические принципы советской бюрократии:

- давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас будут просить о совете;

- увеличивайте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;

- пишите как можно больше запросов в разные инстанции;

- используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо.

Как известно, в Украине за коллаборационизм предусмотрено наказание, начиная от исправительных работ, заканчивая лишением свободы сроком до 15 лет.