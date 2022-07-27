Житель Тернопольщины угнал рейсовую «маршрутку», в которой спал водитель

На Тернопольщине задержали местного жителя, угнавшего рейсовый микроавтобус, чтобы добраться на нем домой.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от водителя о том, что неизвестный похитил у него автобус Mercedes-Benz Sprinter. По словам потерпевшего, он отдыхал на заднем сиденье буса перед очередным рейсом. Внутрь салона вошел неизвестный мужчина и сел за руль. Злоумышленник воспользовался тем, что ключи были в замке зажигания. Водитель пытался остановить незнакомца, однако он по его просьбе не реагировал. Проехав несколько километров, злоумышленник остановил бус и ушел в неизвестном направлении.

Полицейские установили причастного к воровству микроавтобуса. Им оказался 23-летний житель Борщевской общины. По предварительной информации, мужчине вернулся с заработков из Польши и нечем было добраться домой. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.