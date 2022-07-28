В Киевской области задержали ОПГ наркоторговцев, которая ежемесячно «зарабатывала» ₴2 миллиона

В Киевской области полиция задержала четырех участников группировки наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали около 5 тысяч доз метадона.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Задержаны организатор, поставщик и еще два активных члена ОПГ. Фигуранты распространяли наркотики среди жителей столицы, передавая заказы из рук в руки во время личных встреч за наличные. Их клиентская база насчитывала около тысячи потребителей. Ежемесячно они получали до 2 миллионов гривен выручки.

Лидер группировки полностью контролировал деятельность сбытчиков, следил за оборотом средств, распределял деньги среди и обеспечивал бесперебойную поставку «товару». Организатора и поставщика задержали во время передачи оптовой партии метадона. Также под следствием находятся еще семь подозреваемых.