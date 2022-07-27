Полиция задержала жителя Вознесенского района, ранившего ножом знакомого

В Вознесенском районе Николаевской области полиция задержала 65-летнего мужчину, который ранил ножом 31-летнего жителя одного из сел.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Ранения мужчина получил во время совместного распития алкогольных напитков с товарищем. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и ударил пострадавшего. Пострадавший был доставлен в городскую больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки и предплечья.

За совершенное преступление подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.