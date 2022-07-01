Подрядчики ЧАЭС незаконно вывезли радиоактивные материалы с зоны отчуждения на сумму более ₴3 миллиона

Разоблачена противоправная схема вывоза с территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС радиоактивных материалов, а также завладение средствами государственного предприятия с использованием поддельных документов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, руководители частного предприятия в 2015-2016 годах заключили договор с Государственным специализированным предприятием «Чернобыльская АЭС», согласно условиям которого предприниматель должен предоставить услуги по демонтажу, переработке и освобождению от регулирующего контроля оборудования и конструкций машинного зала 1-го блока Чернобыль АЭС является последним этапом процесса обращения с радиоактивными материалами.

«После демонтажа радиоактивных труб машинного зала 1-го блока Чернобыльской АЭС общей массой 391,5 тонны предприниматель фактически не провел работы по деактивации труб. А должностные лица предприятия подделали документы об их освобождении от регулирующего контроля, завладев государственными средствами на общую сумму более 3 миллиона гривен», - добавили в сообщении.

После этого зараженные материалы были вывезены с территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и в дальнейшем переданы третьим лицам.

В настоящее время одному из руководителей частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления лицом служебным положением в особо крупных размерах, передачи радиоактивных материалов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (части 5 статьи 191, части 3 статьи 265, части 2 статьи 366 Уголовного Кодекса Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.