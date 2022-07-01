В Николаеве патрульные поймали грабителя, который ночью ударил мужчину по голове и отобрал барсетку

Николаевские патрульные задержали мужчину, который совершил грабеж примерно в час ночи в Ингульском районе города.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

На спецлинию 102 позвонил по телефону гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина ударил его по голове, вырвал из рук барсетку и скрылся в неизвестном направлении.

Патрульные получили ориентировку, прибыли на место происшествия и начали отрабатывать близлежащие территории. Поиски злоумышленника продолжались недолго. Через некоторое время патрульные заметили мужчину, в руках которого была барсетка, а в ней и документы потерпевшего.

Патрульные полицейские задержали гражданина, а на место вызвали следственно-оперативную группу по установлению всех обстоятельств дела.