Украинца, который «сливал» врагу данные о передвижении техники ВСУ, приговорили к 5 годам тюрьмы

Жителя города Днепра, который передавал врагу данные по движению колонны военной техники ВСУ, признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепра и отправлял фото в социальную сеть представительницы страны-агрессора.

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, корпус гранаты и задор.

Мужчину осудили по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: части 1 статьи 110 и части 1 статьи (совершение действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Напомним, как в Николаеве суд отправил под стражу четырех предателей, собиравших информацию для оккупантов.