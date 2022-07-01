рф во вторжении в Украину задействовала неонацистскую организацию

Для участия в боевых действиях в Украине РФ привлекает так называемый Имперский легион – силы, открыто исповедующие неонацистскую идеологию и внесенные в список особо опасных террористических организаций.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает «Интерфакс-Украина».

- Военно-политическое руководство РФ пытается в авральном порядке восстанавливать боевые способности соединений и частей, понесших потери среди личного состава во время военных боевых действий на территории Украины. С этой целью путинская пропагандистская машина активизировала деятельность так называемого Российского имперского движения. Происходит интенсивная мобилизация членов этого движения, в частности, его военизированного крыла «Имперский легион» для участия в боевых действиях в Украине, - сказала Маляр.

Она подчеркнула, что особый цинизм российской пропаганды состоит в том, что для так называемой «денацификации Украины» привлекаются силы, открыто исповедующие неонацистскую идеологию.