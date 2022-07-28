Экс-нардепу Мартыненко объявили подозрение в получение взятки – за 311,6 тысяч евро защищал интересы чешской энергетической компании с российскими корнями

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП 28 июля сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины — экс-главе комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности в получении неправомерной выгоды от чешской компании SKODA JS as и отмывании средств.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что в июле 2014 года бывший народный депутат получил от руководства чешской компании «SKODA JS as» (входит в принадлежащий российскому «Газпромбанку» холдинг «Объединенные машиностроительные заводы») неправомерную выгоду в 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.

Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между SKODA JS as и кипрской компанией, аффилированной с экс-нардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В итоге денежные средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался -.

Со счетов этой компании оплачивали обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные нужды экс-народного депутата и его родственников.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые обнаружили подозрительные транзакции чешской компании SKODA JS as.

Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для уведомления экснардепа о подозрении.

Что касается работников чешской компании «SKODA JS as», то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, предоставлена правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение шести работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).

В НАБУ напомнили, что этот экс-нардеп обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий «ВостокГОК» и «Энергоатом». Общий ущерб составил более 6,4 миллиона евро и 17,2 миллиона долларов США.

Это дело расследовано и направлено в суд еще в 2018 году. К сожалению, из-за затягивания стороны защиты ее до сих пор не рассмотрели.

В НАБУ не называют фамилию подозреваемого, но судя по должности и предъявленным обвинениям, речь идет об экс-нардепе Николае Мартыненко.