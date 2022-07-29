СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из южноамериканского наркокартеля - стоимость изъятого «товара» составляет около ₴6 миллионов

Служба безопасности задержала организатор наркотрафика на попытке сбыта 1 килограмма кокаина. Стоимость изъятого «товара» составляет около 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ.

Задержанным оказался местный контрабандист, тесно сотрудничавший с представителями влиятельного южноамериканского наркокартеля. Через своих иностранных подельников он пытался наладить оптовые поставки кокаина на территорию Украины.

«Маршрут проходил через одну из европейских стран, где злоумышленник получал продукцию и затем скрыто переправлял ее в Украину на собственном автомобиле», - добавили в пресс-службе.

Впоследствии он планировал организовать в Киевской области собственную разветвленную сеть дилеров по сбыту контрабандных наркотиков. Для этого использовал личные связи, в первую очередь среди криминальных кругов.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали ОПГ наркоторговцев, которая ежемесячно «зарабатывала» ₴2 миллиона.