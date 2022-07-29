Суд заочно арестовал экс-главу КСУ Тупицкого – теперь его могут экстрадировать из Австрии

Суд избрал для бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей, это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Подольский районный суд города Киева также обратил в доход государства сумму залога, ранее примененного в отношении обвиняемого. 27 мая 2022 года он был объявлен в международный розыск. Это решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) Тупицкого в Украину.

Экс-глава КСУ обвиняется в заведомо ложных показаниях, соединенных с созданием доказательств защиты и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний.

«В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, занимавший в то время должность заместителя председателя Конституционного суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого. Кроме того, бывший глава КСУ в 2018 и 2019 годах предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами «Зуевского энергомеханического завода», находящегося в Зугресе Донецкой области», - сообщили в ДБР.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.