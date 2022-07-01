В Запорожье задержали мужчину, который продавал оружие и тротил – он искал покупателей и среди криминалитета

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали торговца оружием и обнаружили убежище со средствами поражения в Запорожье.

Об этом сообщают в СБУ.

В результате спецоперации задержан торговец оружием, пытавшийся нелегально сбыть партию взрывчатых веществ, в частности, тротила. Боевые средства поражения он скрыто хранил по месту жительства в Запорожье. Своих клиентов подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ходе проведения дальнейших следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Среди изъятого – более 5 килограмм тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22.

По предварительным данным, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий на территории региона. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжается расследование по установлению источников поступления оружия.

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ и детективы НАБУ задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины.