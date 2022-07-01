СБУ задержала киевлянина, переправившего заграницу 20 призывников

Служба безопасности задержала киевлянина, незаконно переправлявшего через государственную границу мужчин, подлежащих под мобилизацию в военное время.

Об этом СБУ сообщает в Facebook.

«Злоумышленник снабжал своих «клиентов» полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило $3,5 тысячи с человека», - говорится в сообщении.

По данным оперативников, услугами дельца воспользовались почти два десятка граждан. В настоящее время их личность установлена, в отношении них будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Сотрудники СБУ сперва задокументировали факт получения киевлянином задатка в сумме $1500. Впоследствии он был задержан в столице во время передачи полного пакета поддельных документов.

Во время обысков по месту фактического проживания мужчины правоохранители изъяли готовые к сбыту подделки; компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ.

Напомним, в военкомате в Одесской области брали по 12 тысяч долларов за уклонение от призыва - среди организаторов россиянин.