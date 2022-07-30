Российский солдат, который пытал и убил украинского воина, идентифицирован, как и его родственники, – Лубинец

Убийца пленного украинского военнослужащего Виталий Арошанов Преступник, который на недавно обнародованном видео пытал украинского военнопленного, уже идентифицирован, также есть информация о его родственниках.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

- Мы сейчас знаем все об этом человеке, в первую очередь благодаря людям, установившим и нашедшим информацию. То есть у нас все, абсолютно все о нем, даже о его родственниках. В юридическом смысле запросы отправлены так же нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле тоже запустили процессы, - сказал омбудсман.

Лубинец выразил убеждение, что это все приведет к юридическому осуждению этого лица, то есть должна состояться максимально быстро процедура судебного разбирательства и приговор в украинском суде.

- И я уверен, что это станет составной частью будущего международного уголовного трибунала, который рассмотрит все юридические аспекты начала военных действий рф против Украины, и что это будет одно из доказательств, - заявил украинский омбудсман.

В свою очередь Уполномоченный ВРУ отметил, что согласно его информации, уже начались процессы, когда палач, очевидно, не сможет чувствовать себя безопасно даже на территории россии.

- О конкретике мне неизвестно, но я знаю, что есть очень много людей, которые объявили просто вознаграждение за уничтожение этого лица, - проинформировал Лубинец.

Омбудсман уточнил, что в юридическом смысле он и украинские правоохранители сделают все возможное для наказания преступника. И так же уже есть подтверждение со стороны международных правоохранительных органов, что как только это лицо куда-то уедет, его сразу же задержат и доставят на территорию Украины.

Как известно, в Сети появилось страшное видео, на котором российские военные отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове. А после убивают выстрелом в голову.

Не прошло и нескольких часов, как личность российского палача идентифицировали – Виталий Арошанов из Калмыкии. Его и причастных к пыткам украинского воина пообещали ликвидировать.