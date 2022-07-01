В Одессе полиция задержала наркоторговцев, организовавших три интернет-магазина

В Одессе полиция задержала четырех активных членов группировки, которая занималась наркоторговлей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Организовал наркобизнес 42-летний одессит. Он администрировал три интернет-магазина, где «клиенты» могли заказать широкий спектр наркотиков и психотипов. Среди предлагаемого: героин, кокаин, амфетамин, метамфетамин, марки ЛСД, альфа-PVP, экстази, мефедрон, псилоцибиновые грибы, каннабис, наркосодержащие таблетки. Заказанную продукцию преступник пересылал с помощью сервиса почтовых отправлений по всей стране, получая средства на электронные кошельки.

Для расширения «бизнеса» фигурант привлек пятерых местных жителей возрастом от 27 до 34 лет. Четверо из них по указанию организатора фасовали оптовые партии на дозы и рассылали заказчикам по почте, еще один сбывал «товар» одесситам во время личных встреч за наличные деньги. Такой бизнес приносил членам группировки около 4 миллионов гривен дохода в месяц.

Полицейские задержали лидера группировки возле одного из почтовых отделений, когда он пытался отправить очередную партию «товара» заказчикам. В дальнейшем во время серии обысков изъяли около 14 килограммов запрещенных веществ. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам «черного» рынка превышает 8 миллионов гривен.