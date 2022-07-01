Ливан задержал судно с краденым украинским зерном

В Ливане задержали сирийское судно, перевозившее похищенное украинское зерно.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на LBCI.

Прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно «Лаодикея», пришвартованное в порту Триполи.

Разрешение на такую ​​задержку получило посольство Украины в Ливане. Там объясняют, что зерно россияне погрузили 27 июля во временно оккупированном Крыму. На судне находится ячмень, вывезенный c захваченных россией украинских территорий.

В российском посольстве в Ливане утверждают, что якобы не имеют информации о судне, а обвинения Украины посольство с цинизмом называет «ложными и безосновательными».

Напомним, 3 июля в Турции задержали российское судно, перевозившее украденное украинское зерно. Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза.

Однако, Турция отпустила корабль рф с краденным украинским зерном – в МИД пригласили турецкого посла в Киев.