Сакварелидзе предложил $100 тысяч тому, кто доставит российского оккупанта, пытавшего украинского бойца

Виталий Арошанов Экс-замглавы Генпрокуратуры Украины (ныне Офис Генпрокурора) Давид Сакварелидзе предложил собрать 100 тысяч долларов США в качестве вознаграждения тому, кто доставит властям Украины гражданина рф Виталия Арошанова, который кастрировал украинского воина.

Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

«Как насчет собрать деньги для того нуждающегося, кто передаст украинским властям ублюдка? 100,000 USD. Полную сумму передам за 7 часов максимум», – написал Сакварелидзе.

В комментариях от добавил, что «кроме украинских друзей готовность финансового участия выразили Татары, Грузины и Русские друзья». Там же готовность присоединиться к сбору денег выразили украинские журналисты, бизнесмены и обычные граждане.

Как известно, в Сети появилось страшное видео, на котором российские военные отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове. А после убивают выстрелом в голову.

Не прошло и нескольких часов, как личность российского палача идентифицировали – Виталий Арошанов из Калмыкии. Его и причастных к пыткам украинского воина пообещали ликвидировать.

Позже Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что личность преступника установлена. И соответствующие запросы на его задержание уже отправлены.