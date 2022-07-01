«Его вклад в развитие региона неоценим»: Ким подтвердил гибель гендиректора «Нибулона» Вадатурского и его жены

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в результате ночных обстрелов Николаева.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Николаев – Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим. Так много сделано – так много можно было бы сделать… С уважением и сочувствием. Почивайте с миром», - написал Ким.

Также о гибели Вадатурского сообщил глава фракции партии Слуга Народа Давид Арахамия.

«Тяжелая потеря для Николаевщины и всей Украины… Этой ночью в результате очередного российского теракта – обстрела мирных жителей Николаева погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский. Герой Украины, заслуживший это звание своим трудом. Настоящий патриот, аграрий, судостроитель, владелец легендарной компании «Нибулон», бизнесмен, веривший в свою страну и не покинувший ее даже в войну. Невозможно передать боль всех знавших Алексея Афанасьевича. Искренние соболезнования семье и близким. Мы обязательно отомстим за всех, кого убила россия!» - написал Арахамия в Telegram.

Редакция «Преступности.НЕТ» выражает свои соболезнования семье и близким семьи Вадатурских