Прокуроры сообщили о подозрении двум бывшим чиновникам, которые «сдавали» врагу позиции ВСУ в Харькове - им грозит до 12 лет тюрьмы

Двум мужчинам сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ - части 3 статьи 114-2 Уголовного Кодекса Украины.

Об этом сообщает Главное Управление СБУ в Харьковской области.

Информаторами оказались 50-летний и 46-летний бывшие сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники работают в частной финансовой фирме и свободно передвигались по городу и области на служебном автомобиле. Пользуясь служебным положением, они имели возможность беспрепятственно снимать позиции.

«Во время разведки украинских позиций злоумышленники фотографировал и снимал на видеокамеру с изображением местоположения позиций, вооружения, укрепления ВСУ, а также координаты объектов городской инфраструктуры», - добавили в сообщении.

Собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям россии в общедоступную пророссийскую группу, которую администрируют спецслужбы страны-агрессора.

Обе злоумышленники сообщены о подозрении, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, как СБУ обезвредила российскую агентуру, корректировавшую ракетные удары по Донецкой железной дороге.