На Бучанщине обнаружили тело мирного жителя - перед тем как убить оккупанты душили мужчину

Возле села Новое Залесье в Киевской области нашли тело мирного жителя, погибшего от рук российских оккупантов.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Уточняется, что человек был одет в теплую зимнюю одежду: темные брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик.

«Тело обнаружили возле с прежними позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили», - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Криминалисты и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции провели эксгумацию и предварительное освидетельствование погибшего.

«Это место – одиозное, ведь убитого оккупантами гражданского здесь находят уже второй раз. Рядом в лесу несколько месяцев назад обнаружили тело убитого переселенца из Донецка», - отметил заместитель начальника отделения полиции в Бородянке Вадим Чернышук.

В пресс-службе добавили, что если вы владеете информацией о погибшем лице, сообщайте на спецлинию «102».

Напомним, как в Буче нашли телефон местного жителя, который выжил при массовом расстреле - оккупанты звонили с этого телефона домой.