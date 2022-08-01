Жителя Николаевщины и гражданина Молдовы задержали за организацию незаконного вывоза призывников за границу

Николаевские полицейские и сотрудники СБУ задержали участников преступной группы за незаконный трансфер призывников за границу.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

Житель Южноукринска и гражданин Молдовы оценили свои услуги в шесть тысяч долларов США.

«Злоумышленники искали «клиентов», вывозили их в Одессу, откуда переправляли через границу с Молдовой в специально отведенных местах за пределами пограничных пунктов пропуска. Стоимость такого «трансфера» составила 6000 долларов США», – отметил начальник следственного управления областного главка полиции Эдуард Соловьев.

29 июля после получения вознаграждения за свои услуги и следование в направлении государственной границы Украины правонарушители были задержаны правоохранителями в городе Одесса.

В ходе проведения санкционированных обысков полицейские изъяли 6000 долларов США и другие доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

Оба участника преступной группы следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время им сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании мер.

За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.