В Николаеве медработника поймали на продаже водителю за ₴20 тысяч справки об отсутствии наркотического опьянения

В Николаеве полицейские задержали медработника на получении взятки за справку для водителя об отсутствии наркотических веществ в организме при управлении автомобилем.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, 32-летний работник медучреждения требовал от николаевца 20 тысяч гривен за влияние на решение врача. За эти средства он обещал способствовать внесению в заключение эксперта данных о том, что в момент управления транспортным средством мужчина не находился в состоянии наркотического опьянения.

Работнику медицинского учреждения уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом, соединенное с вымогательством (часть 3 статьи 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.