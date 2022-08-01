СБУ задержала двух агентов рф, разведывавших «слабые места» в оборонных рубежах Сумщины

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили двух вражеских агентов, разведывавших приграничную территорию на Сумщине.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружении, а также имеющихся укреплениях украинских Сил обороны. По оперативной информации, эти данные враг планировал использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп.

По данным следствия, двое мужчин были завербованы российскими спецслужбами во время полномасштабного вторжения в Украину.

Злоумышленники фотографировали и снимали на видео военные объекты на территории города Шостка Сумской области. После предатели передавали эти файлы с привязкой к местности работникам фсб. Они также информировали своих кураторов о ситуации в приграничных районах.

Для коммуникации между собой и передачи данных противнику применяли меры конспирации и заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

В ходе обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами.

В настоящее время они уже уведомлены о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По ходатайству следователя и прокурора решением суда избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Ранее стало известно, что рф смогла захватить ЧАЭС благодаря сети агентов, некоторые из них работали на москву по 35 лет.