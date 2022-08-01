Бывший заместитель председателя Днепропетровской ОВА устроился в терроборону и наладил продажу военной амуниции – его задержали

Бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА задержан за сбыт военной амуниции, которую передавали в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в ОГП и в Нацполиции.

По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами рф, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.

«Бизнесмена» взяли в Киеве при попытке продать около 40 единиц военной амуниции на сумму более 600 тысяч гривен.

А дома у него нашли еще более 120 бронежилетов и касок, более 500 индивидуальных перевязочных пакетов и аптечек, а также многие другие необходимые для военных вещей.

Стоимость одного бронежилета 4-5 классов предложенная дельцом составляла 680 долларов США, а каски – 200. Также он предлагал и другие товары гуманитарной помощи.

За товар задержанный получил 200 000 гривен и 10 000 долларов США. Средства изъяли с места происшествия.

Задержанному сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция продолжает бороться с внутренним врагом и дельцы, пытающиеся наживаться на войне, обязательно понесут наказание.

За незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.